Bruna Griphao e RicardoReprodução de vídeo

Publicado 27/02/2023 15:57

Rio - Enquanto internautas pedem a expulsão de Bruna Griphao por uma suposta agressão no "BBB 23", a atriz de 23 anos não aguentou a pressão e caiu no choro depois de discutir feio com Ricardo. Após o conflito, em que a loira chegou a gritar com o biomédico, a artista foi para o quarto Deserto aos prantos e foi consolada pelos brothers.

fotogaleria

"Eu não queria ter chegado nesse lugar com ninguém aqui dentro", declarou Bruna, enquanto MC Guimê e Larissa riam da sister ao tentar minimizar a situação. "Uma das coisas mais bonitas de quando uma pessoa erra é o arrependimento sincero", refletiu o funkeiro, apesar da briga estar gerando polêmica fora da casa pelo momento em que a atriz atinge o rosto de Amanda, aparentemente por reflexo.

Em seguida, a global se dirige a Ricardo, com quem discutiu aos berros depois de se desentenderem pela forma como o brother respondeu um pedido de Bruna. "Era pra eu ter deixado você ser grosso e estúpido sozinho, mas eu não consegui", desabafou a atriz. "Você já gritou comigo várias vezes e eu sempre deixei pra lá. Eu sempre deixei", continuou ela, antes de seguir para o Almoço do Anjo com Guimê, Aline e Ricardo.

Confira:

O momento da suposta agressão da Bruna. Foi um movimento brusco e sem noção, mas nitidamente ela atinge a Amanda sem querer #BBB23



Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/Z23ecniJOJ — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2023