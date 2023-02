Lexa defende MC Guimê após funkeiro sugerir aos participantes do 'BBB 23' que evitem usar a expressão 'chutar cachorro morto' - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2023 18:27

Rio - Lexa usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para defender o marido, MC Guimê, que virou motivo de piada na internet por criticar o uso da expressão "chutar cachorro morto" . Em conversa com os participantes do "BBB 23", o funkeiro pediu aos aliados que evitem o termo por supostamente remeter à violência contra animais. No Twitter, a cantora se divertiu com o momento, mas explicou o pedido inusitado do artista.