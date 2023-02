Maria dá opinião sobre pedidos de expulsão de Bruna Griphao após suposta agressão no 'BBB 23' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 27/02/2023 22:19

Rio - A cantora Maria foi às redes sociais, nesta segunda-feira, para dar sua opinião sobre a polêmica que agitou o "BBB 23", envolvendo uma suposta agressão de Bruna Griphao contra Amanda. Após notar a movimentação de internautas, que pedem a expulsão da atriz, a ex-participante da edição passada deu uma alfinetada nos fãs do reality show da TV Globo.

"Esse ano vocês tão querendo a expulsão de alguém de qualquer jeito, né? Toda semana vai parar nos trending (topics)", escreveu a famosa, no Twitter. A atriz participou do "BBB 22" e foi expulsa pela produção do programa após bater com um balde na cabeça de Natália Deodato, durante um Jogo da Discórdia.

Nos comentários, os internautas concordaram com o posicionamento de Maria sobre a polêmica envolvendo Bruna Griphao, que atingiu o rosto de Amanda enquanto brigava aos gritos com Ricardo, o que teria acontecido por reflexo. "A galera tá com muito tempo livre, Maria. Aí ficam inventando moda", opinou um seguidor. "Eles estão desesperados. Tá muito feio", respondeu outra pessoa.