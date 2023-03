Fred diz que não se sente protegido por Key Alves - Reprodução de vídeo / TV Globo

Fred diz que não se sente protegido por Key AlvesReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/02/2023 12:21

Rio - Fred Nicácio não gostou nada de saber que Key Alves, sua aliada no jogo do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, já falou mal dele para outros integrantes da casa. A informação foi exposta por Larissa durante o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira, e deu o que falar no reality. Após a dinâmica, o fisioterapeuta foi tirar satisfação com a jogadora de vôlei no banheiro sobre a situação. Ela, claro, se defendeu e disse que só deu sua opinião sobre o embate entre o médico e Cristian.

fotogaleria

"Aquela situação que ela falou que não deu tempo de responder, foi quando o Cris saiu e eles estavam perguntando 'quem vocês acham que estava errado?'. Eu falei: 'O Cristian está errado, sim, de ter traído e também achava que você tinha tido uma atitude errada de querer ter votado nele'. Isso a casa inteira já sabia, então foi essa situação que ela quis dizer ali", comentou ela.

"Foi um bagulho que a gente estava conversando na piscina, estavam três pessoas, que era o Sapato, a Aline e a Amanda. A gente estava falando do Cris e eu peguei e dei minha opinião, que não te compromete em nada comigo. Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano. Só que para mim morreu ali", destacou a atleta.

Mais tarde, no Quarto Fundo do Mar, o fisioterapeuta retomou o assunto. Ele confessou que se incomodou com o fato de Key ter usado a palavra "traição" para se referir a ele e ressaltou que a maneira como a jogadora falou dele para os outros participantes o expôs. "Quando a Key fala e reafirma estigmas e estereótipos e fala sobre coisas que vão contra mim dentro de um grupo de pessoas que votam em mim, isso pra mim, eu não me sinto protegido", admitiu o médico.

Em seguida, Key recordou uma conversa que teve com Fred Nicácio, no Quarto do Líder, onde ela teria dito que não defenderia o médico caso um adversário falasse dele. "Ele perguntou a minha opinião, e eu não vou ficar quieta na minha opinião", afirmou. Fred rebateu e disse que não agiria da mesma maneira. Em seguida, Nicácio usou MC Guimê, adversário de Key, como exemplo.

"Se em algum momento o Guimê vier falar alguma coisa de você pra mim, por mais que eu não concorde, eu vou falar: 'Poxa, Guimê, não vou falar da Key", afirmou ele, que completou: "Quando alguém que não é aliado meu, que é adversário meu, puxa um assunto sobre mim, ele quer reforçar com você, ou com quem for, o que ele pensa".