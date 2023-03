Fred Nicácio se emociona ao ver vídeo em que Key Alves, Gustavo e Cristian praticam intolerância religiosa contra ele no BBB 23 - Reprodução

Publicado 01/03/2023 08:04 | Atualizado 01/03/2023 11:39

Rio - Depois de ser eliminado do "BBB 23" , Fred Nicácio participou do "Bate-Papo BBB", com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, na madrugada desta quarta-feira. As apresentadoras mostraram para o médico o episódio em que ele foi alvo de intolerância religiosa por parte de Key Alves, Gustavo e Cristian. Fred se emocionou e precisou de um tempo para se recuperar antes de comentar o assunto.

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse o médico.

Fred contou que mesmo após o recado de Tadeu sobre as religiões, não imaginava o que realmente tinha acontecido. "Jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. É muito sério você associar religiões de matrizes africanas a maldade, perversidade, desejos ruins. O que há de mal nisso? É muito triste você ter que ouvir pessoas falando isso. Apertar o botão, Key? Sabe o que é mais louco? Três pessoas brancas falando disso. Para além de religião, é racismo religioso, associado a intolerância religiosa", afirmou.

"Sempre vai ser a ignorância, sempre vai ter uma desculpa. O racista sempre vai ter uma desculpa. Sempre vão escapar por algum lugar", completou.

Racismo

Durante o programa, Fred também conversou com o marido, Fabio Gelonese, que afirmou que o médico foi eliminado por racismo. "O Fred teve uma primeira semana difícil por ele não poder entrar sozinho. Impediu que ele fosse quem ele é. Ele é livre e entrou naquele programa preso. Aquele Fred da primeira semana é o que ele tenta não ser. Ele estava muito alterado, diferente do que ele é. Essa semana fez com que ele tivesse alguns erros. Pra outros participantes, os erros eram passado pano. Tinha uma segunda chance. O quanto a cor dele está presente nisso?", disse.

O marido de Fred continuou: "Acho que sim, ele teve falas polêmicas, erradas. Mas sim, ele sofreu muito racismo. Se ele fosse branco, teriam tido outra leitura. Ele teria tido uma segunda chance. Por que tanta perseguição? Tanta polêmica?", questionou.

Fabio ainda aproveitou para criticar a agressividade de Bruna Griphao. "E se Tina tivesse essas atitudes? Como ela seria lida? Sim, Fred errou, mas um monte de gente errou e ele não teve uma segunda chance. Pra mim está escancarado: racismo. Só não vê quem não quer".

Decepção com Guskey

Antes de ver as cenas de intolerância religiosa, Fred Nicácio também viu algumas imagens em que Gustavo e Key Alves o chamavam de "traíra" e o acusavam de ter traído o grupo do quarto Fundo do Mar antes de Cristian. O médico disse que nos últimos dias já estava sentindo que o casal estava agindo estranho, mas que ainda está decepcionado.

"Decepção. Eu sentia algo diferente (neles), mas não esperava", disse. "Como a gente tem muita interferência de sentimentos, a gente sente muita coisa, mas eu quis ignorar isso. Minha intuição me dizia, mas preferi silenciar porque eu não tinha provas. Mas decepção não mata, ensina a viver", completou. O médico ainda mandou um recado para o público. "Mais uma vez, Brasil, vocês vendo pessoas sendo traíras pelas costas. Agora entendo porque Gustavo saiu e não eu".