Fred Nicácio é o sétimo eliminado do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 01/03/2023 10:37 | Atualizado 01/03/2023 10:38

Rio - Após ser o sétimo eliminado da 23ª edição do "Big Brother Brasil", Fred Nicácio protagonizou um reencontro emocionado com o marido, Fabio Gelonese. O registro do momento especial foi publicado no Instagram, pelo amado do ex-brother, que ainda aproveitou para declarar seu amor por ele.