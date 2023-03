Key Alves diz que Larissa se envolveu com Fred por interesse - Reprodução do Instagram

Publicado 01/03/2023 09:28

Rio - Após a eliminação de Fred Nicácio na noite desta terça-feira, Key Alves acusou Larissa de viver um affair com Fred Desimpedidos no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, por interesse. Durante uma conversa com Cezar no quarto fundo do mar, a jogadora de vôlei ainda acusou a personal trainer de só querer fazer dancinha pra se promover e vislumbrar sua vida depois do término do reality.