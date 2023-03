Marília e Fred Nicácio formaram a dupla com quem os outros brothers tiveram mais sintonia - Reprodução

Marília e Fred Nicácio formaram a dupla com quem os outros brothers tiveram mais sintoniaReprodução

Publicado 01/03/2023 18:17

Rio - Marília Miranda causou polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, após a eliminação de Fred Nicácio do "BBB 23". Em postagem no Twitter, a influenciadora digital reivindicou a autoria de um meme que viralizou com o médico e chegou a ser parafraseado por Tadeu Schmidt, ao encontrar o ex-brother no estúdio, na última terça-feira.

"Pra quem não sabe, a frase "eu tenho sangue de Maria Bonita" é de minha autoria, desde sempre, antes do 'BBB 23'. Inclusive, está no meu VT de entrada no programa. O Nicácio apenas usou a minha frase, que eu disse lá na casa, em um momento que eu estava triste, não foi criada por ele", declarou a maquiadora, também conhecida como Marília Cabrita.

Nos comentários, os internautas não perdoaram a ex-sister pela publicação e frisaram que o termo fez sucesso na web após Fred consolar a então parceira no reality show com a expressão. "A frase em si não é o que viralizou, mas o momento e como foi dita por Nicácio. Você já disse ela várias outras vezes e nunca tinha viralizado, né?", alfinetou um perfil. "Você perdeu a oportunidade de ficar calada", disparou mais uma pessoa. "Mas tem que falar 'registrado' logo em seguida da frase, deu mole", debochou um terceiro.

