Com família de origem grega, Bruna Griphao terá festa do líder no 'BBB 23' ambientada em cenário paradisíaco - Reprodução/Instagram

Com família de origem grega, Bruna Griphao terá festa do líder no 'BBB 23' ambientada em cenário paradisíacoReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 17:52

Rio - Líder da semana no "BBB 23", Bruna Griphao vai celebrar seu segundo reinado no programa da TV Globo com a festa desta quarta-feira. Para a comemoração, a produção do reality show prepara uma verdadeira viagem à Grécia, relembrando as origens da atriz de 23 anos.

fotogaleria

As ilhas Mykonos e Santorini são os territórios escolhidos para o cenário, cuja decoração trará para o reality as famosas casas brancas com portas e janelas azuis, além das características flores de Bouganville da região e olhos gregos.

O momento especial da líder oferecerá a todos a irresistível experiência da quebra de pratos (cenográficos, claro), costume antigo de festejos e casamentos gregos para espantar os maus espíritos. Uma filmagem em câmera lenta captará os confinados em ação e os melhores momentos do quebra-quebra serão exibidos no telão da festa.

Os LEDs exibirão, ainda, imagens de Bruna na Grécia, e para todos entrarem no clima, adereços como tiaras e braceletes de louros estarão disponíveis. Já no cardápio, as comidas gregas favoritas da líder, entre elas: pastitsio, moussaka, bougatsa e tzatziki.