Claudia Raia compartilha momento fofo entre o marido e o filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 12:17 | Atualizado 02/03/2023 12:22

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar um momento fofo entre seu filho caçula, Luca, e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello. A artista publicou um vídeo no Instagram em que o amado aparece com o bebê nos braços e se derrete por ele.

"Papai apaixonado!", legendou a atriz, no registro em que o marido aparece bem-humorado, conversando com o menino. "Está na hora de mamar, bebê. Sabia? Está na hora de mamar!", disse Jarbas em vídeo. "Que príncipe lindo!", acrescentou o artista após o pequeno, que nasceu no dia 11 de fevereiro, abrir um sorriso.

Recentemente, a atriz compartilhou um clique junto à dupla e garantiu elogios na web. "Lindos! Que Luca traga mais alegria, luz e amor para vida de vocês!"; "Família amada!" e "Amo!", foram alguns dos comentários dos fãs.



Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20, ambos de seu antigo casamento com Edson Celulari.