Fernanda Vasconcellos e o flho, Romeo - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 13:44

Rio - Fernanda Vasconcellos, de 38 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar um novo clique do filho, Romeo, seu primogênito com o ator Cássio Reis, de 45. Na fotografia, publicada no Instagram, a artista aparece amamentando o menino, que veste uma roupinha branca.

Em 28 de fevereiro, Romeo completou 8 meses de vida e ganhou uma homenagem dos pais. Na ocasião, o casal publicou imagens de um passeio de barco realizado com o pequeno e aproveitou para declarar: "Oito meses de um bebê e um amor infinito!".