Boninho realiza procedimentos estéticos para agradar Ana FurtadoReprodução Internet

Publicado 02/03/2023 18:50

Rio - Boninho usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para mostrar os procedimentos estéticos que realizou para receber sua esposa, Ana Furtado, de volta de viagem. A apresentadora, está a caminho de Los Angeles para cobrir a cerimônia do Oscar, e o marido preparou a surpresa contando sobre sua experiência.

Na legenda da publicação, Boninho brincou e escreveu: "Tem coisa melhor que se cuidar pra quem a gente ama? Então, Ana Furtado, faz o Oscar lá em LA (Los Angeles) e, quando voltar, vou estar te esperando pra te encher de beijos!"

No vídeo, o diretor do "Big Brother Brasil" disse: "Estou meio 'baleado'. Tive que fazer uns procedimentos e aproveitei e fiz microagulhamento, fotopulsado e mais algumas coisinhas. Para quê? Para ficar Bonitinho para Ana Furtado. Ela vai viajar agora para Los Angeles para fazer o Oscar. Quando ela voltar, vou esta bonitinho para ela". Nos comentários, fãs e amigos do casal elogiaram a atitude.

A esposa Ana Furtado vibrou: "Te amo! Que bonitinho! Quem ama cuida!", Giovanna Lancellotti elogiou: "Galã @aanafurtado", Ellen Rocche disse: "Ahhh que lindo o amor", o cantor Bruno Belutti brincou: "Se ficar feio o Big fone toca, Boss" e Veronica Kreitchmann comentou: "Ahhh vocês dois são tão fofos!!"