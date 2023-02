Glória Maria morreu nesta quinta-feira - TV Globo / Divulgação

Publicado 02/02/2023 10:55

Rio - A jornalista Gloria Maria morreu nesta quinta-feira e sua idade permanece um mistério até hoje. A veterana nasceu no dia 15 de agosto, mas o ano de seu nascimento ainda é um segredo. De acordo com a TV Globo, atualmente, Gloria tinha 73 anos. A idade bate com uma nota publicada pelo colunista Leo Dias, em 2014. Na ocasião, ele disse que Gloria tinha 64 anos.

No entanto, na época, Gloria desmentiu Leo Dias. "Não é minha idade. Divulgar a minha idade não faz parte dos meus interesses", disse ao jornal "Agora S. Paulo", em 2014. Alguns meses depois, Gloria voltou a falar com Leo Dias e disse ter nascido em 1959. Ou seja, de acordo com a data informada pela apresentadora, atualmente, em fevereiro deste ano, ela teria 63 anos.

"Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas", afirmou.

No site do Tribunal Superior Eleitoral, a informação que consta é que Gloria Maria realmente nasceu em 1959. Ao pesquisar seu local de votação com a data 15 de agosto de 1959, as informações sobre a jornalista aparecem no site. Quando inserida a data 15 de agosto de 1949, as informações não são encontradas. Todo cidadão pode fazer essa consulta no site com dados como nome completo, data de nascimento e nome da mãe.