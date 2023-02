Isabella Scherer se protege de chuva com sacola na cabeça - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2023 20:02

Rio - Isabella Scherer compartilhou uma situação engraçada que viveu na última terça-feira (31). A vencedora do "Masterchef" de 2021 usou seu Story para mostra que pegou uma chuva ao voltar pra casa e se protegeu com uma sacola de papel na cabeça. Posando ainda com as roupas molhadas, a influenciadora brincou com a situação escrevendo: "A volta para casa foi tranquila".

Isabella é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de cinco meses, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. O casal se conheceu durante a pandemia e mantiveram o relacionamento online até a mudança do fotógrafo para São Paulo.

Na última semana, a chef também usou seu Story para sobre as mechas feitas recentemente no cabelo, dizendo: "As luzes (no cabelo), meu obstetra desde a gestação liberou porque não vai da raiz. Ele atende muita mulher mais velha com cabelo branco e falou que mesmo assim, libera tinta sem amônia, mas no meu caso é luzes e é liberado..."