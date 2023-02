Viih Tube e Eliezer em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2023 16:46

Rio - Eliezer usou seu Instagram, nesta quarta-feira (1), para responder seus seguidores. Em seu Story, o ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas na qual abordou vários assuntos inéditos para o público. Depois de afirmar ter sofrido de alopecia após o anúncio da gravidez de Viih Tube , o influenciador contou o maior susto que tiveram na gestação. À espera a primeira filha, Lua, Eliezer explicou que a namorada caiu com a barriga na areia após levar um caixote na praia de Fernando de Noronha.

No Story, Eli explicou o ocorrido e tranquilizou seus fãs: "Viih tomou um caixote do nada, na praia nessa última viagem. Estávamos em uma praia sem onda nenhuma e do nada veio uma e 'pah'. Levamos um susto porque ela acabou batendo a barriga na areia mas nada demais aconteceu. Graças a Deus." O casal viajou para o arquipélago de Fernando de Noronha na última semana para comemorar o aniversário do ex-brother.

Além de expor a preocupação que passou na viagem, o namorado de Viih Tube também abordou temas como os seus medos para a paternidade e o hate que sofreu ao longo da sua carreira pública pós BBB.