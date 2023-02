Maisa parabeniza João Guilherme - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2023 16:04

Rio - Maisa usou seu Instagram, nesta quarta-feira (1), para parabenizar João Guilherme pelo seu aniversário. A atriz compartilhou um compilado de fotos ao lado do amigo e se declarou na legenda da publicação. O cantor completou 21 anos e compartilhou em seu Story registros do seu dia, como imagens almoçando com a família comida japonesa.

Na legenda, Maisa escreveu: "1° de fevereiro, dia dele @joaoguilherme, amo quando a gente tá junto (até você me encher o saco). Adoro sair com você, mas também amo trabalhar com você e ver seu olhinho brilhar de felicidade em poder fazer o que ama. Seja na vida real ou na ficção, a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Te amo e te admiro demais! Que a gente sempre seja assim. Ps: beijos da sua joaoguinatica n1".

Nos comentários, seguidores e fãs da dupla se juntaram a outros famosos e mandaram parabéns para o ator e elogiaram a publicação da atriz. Giovanna Lancellotti escreveu: "Ahhh amo vocês!", Marcela Ceribelli disse: "Lindos!" e Dora Freind comentou: "Ahhh essa duplinha!". Internautas deixaram mensagens como: "O tanto que eu gosto dessa dupla não está escrito", "vocês são tão perfeitos", "Feliz vida, João!" e "Combinam muito!"