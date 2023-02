Preta Gil relembra situação embaraçosa com Silvio Santos - Reprodução do Instagram

Publicado 01/02/2023 13:42

Rio - Preta Gil, de 48 anos, contou pela primeira vez uma situação desagradável que viveu com Silvio Santos nos bastidores do SBT. Em entrevista ao "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a cantora disse que o apresentador lhe indicou um endocrinologista.

"Tenho uma história que nunca contei. Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT. Aí ele virou para mim e falou assim: 'Quero te dar uma dica maravilhosa'. Aí pegou um papel, uma caneta: 'Esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima'. E me deu o papelzinho", relembrou ela, que na época agradeceu a dica. No entanto, filha de Preta Gil disse que se o caso acontecesse hoje em dia ia rasgar o papel na frente do dono da emissora.

Em outro momento, Preta comentou: "A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo".

