Preta Gil relembra morte de Paulo GustavoReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2023 11:47

Rio - Preta Gil relembrou como foram os meses antes da morte do amigo Paulo Gustavo. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora revelou que na época já havia perdido a avó vítima de covid-19.

"Perdi minha avó e o Paulo Gustavo. Minha avó era uma mulher lúcida, tinha 96 anos. A gente queria muito fazer a festa de 100 anos dela. Ela tinha uma vitalidade, uma lucidez, ela fazia exercício. E estava muito bem. Ela pegou [Covid-19] e só tinha tomado uma dose da vacina. Não tinha dado tempo de fazer o efeito, porque foi muito no começo. E ela veio a óbito. Passou um mês e o Paulo faleceu", relembra.



Paulo Gustavo morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, após complicações da Covid-19. A avó materna de Preta, Dona Wangry, faleceu alguns dias antes: no dia 21 de abril de 2021.



"O falecimento do Paulo veio de um período de quase três meses de muito sofrimento. O período dele internar até ele falecer, foram três meses tenebrosos de muito medo, de muita oração, muita fé e muita união entre os amigos e a família dele. Mas, principalmente de pânico, pavor. Essa possibilidade dele ir era uma coisa que a gente não concebia", conta ela.

A cantora continuou, afirmando que, apesar do medo, todos os familiares e amigos acreditavam que o humorista iria conseguir se recuperar. "A gente sempre achou que ele fosse sair dessa e ficar bem. Mesmo nos momentos mais difíceis. A gente se apegava muito a oração e fez grupo de oração com os amigos. Foi muito chocante. Eu tenho a foto dele até hoje no meu celular", ressalta Preta, que até hoje sofre diariamente com a partida prematura do amigo.



"Se você olhar o meu Whatsapp com ele, as nossas últimas conversas, eram só sobre vacina. Não tenho nem mais lágrima para chorar, de tanto que dói. Até hoje dói. A saudade é diária", garante.