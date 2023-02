Dira Paes e Ilya São Paulo contracenaram juntos na novela 'Irmãos Coragem', da TV Globo - Reprodução/Instagram

Dira Paes e Ilya São Paulo contracenaram juntos na novela 'Irmãos Coragem', da TV GloboReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 22:15

Rio - Dira Paes usou as redes sociais para se despedir do ator Ilya São Paulo, que foi encontrado morto em sua casa, nesta terça-feira, aos 59 anos de idade . Em postagem no Instagram, a atriz relembrou o par romântico que fez com o artista no remake da novela "Irmãos Coragem", de 1995, na TV Globo, em que os dois contracenaram como Potira e Jerônimo.

fotogaleria

"Que triste e prematura perda. Ilya era uma pessoa muito incrível, um profissional calmo, detalhista, um músico precioso, um estudioso da arte. Tivemos grandes momentos juntos em 'Irmãos Coragem'. Descobrimos, nessa parceria, como era fazer uma novela com personagens tão grandes e potentes. Foi muito especial ter compartilhado com ele esse romance entre Potira e Jerônimo. Descanse em paz, meu amigo!", escreveu ela, que esteve no ar recentemente como a Filó de "Pantanal", na Globo.

O ator Ilya São Paulo, de 59 anos, morreu em casa, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo também ator Anselmo Vasconcelos, de 69, em nota publicada no Facebook. Sem revelar a causa da morte, o artista apenas informou que Ilya estava "muito debilitado" e estava em seu apartamento quando foi encontrado morto pela mulher, Claudia Provedel.

Ilya esteve em diversas novelas da TV Globo como no remake de "Irmãos Coragem" (1995), "Malhação" (1997), "Gabriela" (2012) e "Amor à Vida" (2013). Seu último trabalho na televisão foi em "Amor de Mãe", de 2020, em que interpretava Juarez.