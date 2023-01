Marido de Fred Nicácio mostra antes e depois de harmonização facial do médico - Reprodução Internet

Marido de Fred Nicácio mostra antes e depois de harmonização facial do médicoReprodução Internet

Publicado 31/01/2023 17:50

Rio - O marido do participante do "BBB23", Fred Nicácio, compartilhou nesta terça-feira (31) registros de como era o queixo do médico antes do procedimento de harmonização facial, conhecido pela linha do maxilar bem marcada. Após a dúvida da internet sobre a abdominoplastia do confinado, foi a vez de Fábio Gelonese expor o perfil natural do marido.

fotogaleria

Na legenda das fotos mostrando o antes e depois, o dentista cosmético escreveu: "Duvido que alguém adivinhe de quem é esse queixo! Você prefere o perfil antes ou depois? E a 'papada' ? Antes ou depois? Mais alguma queixa sobre o queixo? Um beijo para os haters!"

Nos comentários, fãs do médico no programa reagiram ao procedimento com mensagens do tipo: "O rosto dele ficou muito bonito. Têm harmonização por aí que não dá muito certo", "E do nosso favorito BBB23 , seu boy lindão Fred com o queixo perfeito", "Dr Fábio, seu Marido Dr Fred é o protagonista do BBB 23. Ele deve está com muita dor na lombar por está carregando o BBB 23 nas costas. Hahahah" e "Ele é lindo de qualquer jeito!!"

Fred Nicácio foi virou alvo nas redes sociais recentemente, quando internautas questionaram sobre uma possível abdominoplastia, após um vídeo viralizar ressaltando cicatrizes no abdômen do médico. No entanto, a equipe responsável pelo Instagram do participante esclareceu que o médico já teve que retirar tumores no local e passou por complicações cirúrgicas.