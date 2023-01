Ludmilla beija mulher em novo clipe - Reprodução

Publicado 31/01/2023 16:43

Rio - Uma cena do novo clipe de Ludmilla, "Sou Má", está dando o que falar nas redes sociais. É que a cantora de 27 anos aparece dando um beijão em uma mulher, ainda não identificada, em uma rua do Rio. No entanto, foi o bastante para os internautas se manifestarem sobre o assunto.

LUDMILLA em SOU MÁ pic.twitter.com/oYeKhTkRo4 — Antônio NASCEU PRA VENCER (@antonio_ac13) January 30, 2023

Uns acreditam que a moça em questão é a mulher da artista, Brunna Gonçalves. Outros discordaram e ainda brincaram com a ex-BBB. "Bruna, corre aqui!", brincou um . "Ih, a Brunna não vai gostar disso...", comentou outro.

Recentemente, no Twitter, Lud mostrou os bastidores do clipe, que durou cerca de 20 horas para ser gravado, devido aos cenários e trocas de figurinos. Nas imagens, ela usa um look todo dourado e esbanja sensualidade.

Na mesma rede social, a artista também comentou a parceria comTasha & Tracie,na música "Sou Má", que será será lançada no próximo dia 7."Elas tem o famoso gostosa energy e a energia e letra de Sou Má combinam muito com elas. Tô mto feliz que finalmente rolou essa parceria". Elas tem o famoso gostosa energy e a energia e letra de Sou Má combinam muito com elas. Tô mto feliz que finalmente rolou essa parceria! Manda o pix pra central



LUDMILLA SOU MA https://t.co/F3PUOF9lyF — LUDMILLA (@Ludmilla) January 31, 2023