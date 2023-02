Beyoncé anuncia turnê mundial - Reprodução/Instagram

Beyoncé anuncia turnê mundialReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2023 14:06 | Atualizado 01/02/2023 14:09

Rio - Beyoncé surpreendeu os fãs ao anunciar, nesta quarta-feira (1), uma turnê mundial, a primeira desde 2016. Faz 10 anos que a cantora não vem ao Brasil, mas seus admiradores brasileiros torcem para que demore um pouco mais para ela voltar.

Nas redes sociais, internautas pedem que a artista não traga a turnê para o país neste ano, e o motivo é simples: ninguém tem mais dinheiro. Desde o ano passado, com o fim da pandemia, os artistas brasileiros e internacionais têm anunciado uma turnê atrás da outra. Além de bandas que estavam em hiatos e resolveram subir de novo aos palcos, como é o caso de NX Zero e RBD.

Isso tudo fora os 17 festivais confirmados para este ano. Inclusive, o anúncio foi feito no mesmo dia em que começam as vendas para o MITA, fazendo com que muita gente repense sua escolha.

Mas os fãs brasileiros de Queen B podem se acalmar já que, por enquanto, a "Renaissancce World Tour" só inclui shows nos Estados Unidos e na Europa. O primeiro será no dia 10 de maio na Suécia, e o último em 27 de setembro nos EUA.

Famosos também reagiram ao anúncio da turnê, entre eles Ludmilla, que já usou o nome artístico MC Beyoncé. "Não importa onde, quando nem como. Só sei que eu vou estar lá", escreveu ela nos comentários da publicação no Instagram, ressaltando no Twitter: "Única certeza do dia: vou na Renaissance Tour".

Única certeza do dia: vou na Renaissance Tour Te amo mãe @Beyonce — LUDMILLA (@Ludmilla) February 1, 2023

Confira a reação dos fãs:

Beyonce pf não venha ao Brasil esse ano bora remarcar esse encontro — Zanoni (@rodrigozporto) January 31, 2023

que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha em 2023 que a beyoncé não venha — alien superstar josewaltense (@andygnada) February 1, 2023