Selton Mello e Matheus Nachtergaele contracenaram como Chicó e João Grilo no filme 'O Auto da Compadecida'Divulgação/Globo

Publicado 01/02/2023 20:57 | Atualizado 01/02/2023 21:02

Rio - A atriz Virginia Cavendish, de 52 anos, gerou polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, ao anunciar uma continuação do filme "O Auto da Compadecido", baseado na obra de Ariano Suassuna. Intérprete de Rosinha no longa do ano 2000, a artista publicou um suposto cartaz da sequência no Twitter e no Instagram, celebrando a novidade.

"Gente, estava me coçando aqui há muito tempo para dar essa notícia para vocês. Mas não podia. Hoje, finalmente, o chefe me liberou. Pra mim, é uma alegria e emoção enorme! Quem vai assistir o 'Auto da Compadecida 2'? Viva o cinema brasileiro!", declarou ela.

Pouco depois, com a repercussão do anúncio, Virginia removeu as postagens de seus perfis e foi ao Twitter para se desculpar pela confusão. "Era brincadeira, na verdade um sonho que tive. Desculpa!!! Todo mundo ficou tão feliz!! 'No fake news', né? (sem fake news, em inglês) Mas sonho pode?? Desculpem! Não faço mais essa brincadeira", prometeu a mãe da atriz Luisa Arraes.

Nos comentários, fãs de Virginia reagiram ao pedido de desculpas pela brincadeira: "Poderia ter guardado para o 1º de abril", disparou um internauta. "Essa foi maldade, já tava feliz", disse outro seguidor. "Não deixou nossa felicidade durar nem um dia", lamentou mais uma pessoa.

"O Auto da Compadecida" é uma adaptação do livro escrito por Ariano Suassuna, que trouxe nomes como Selton Mello, Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Denise Fraga e Marco Nanini no elenco. Dirigido por Guel Arraes, o filme segue a história dos amigos João Griló e Chicó, que vivem de aplicar golpes no sertão nordestino. Um dia, os dois morrem após se envolverem em conflito com cangaceiros e vão a julgamento na presença de Jesus, de Nossa Senhora e do Diabo.