Jade Picon mostra cabelão para gravações de TravessiaReprodução Internet

Publicado 01/02/2023 19:32

Rio - Jade Picon compartilhou em seu Twitter, nesta quarta-feira (1), um registro mostrando os cabelos longos. A atriz cortou o cabelo curto em agosto de 2022 para viver "Chiara", sua personagem na novela das nove da TV Globo, "Travessia", após anos mantendo as madeixas longas como seu visual registrado. No tweet que revela o visual para mais um dia de gravação, a influenciadora escreveu: "Vocês queriam ela de volta, né? Hihihi dia cheio!"

Jade já apareceu em cenas da produção com os cabelos longos, mostrando a personagem em outro cenário da trama, na cidade de "Mandacuru". Seus seguidores reagiram ao visual com elogios em mensagens como: "Coisa mais linda!", "Aii o cabelão, que saudades", "Eita, que saudads que eu estava da Chiara 'made in' Mandacaru" e "que saudades do cabelão, ansiosa para essas cenas!"