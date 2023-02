Gabriela Versiani contracena com Ludmilla no clipe Sou Má - Reprodução do Instagram

Publicado 01/02/2023 17:26 | Atualizado 01/02/2023 17:32

Rio - Gabriela Versiani, de 23 anos, entregou que é a mulher que Ludmilla, de 27 anos, beija no clipe "Sou Má", que será lançado no dia 7 deste mês. A influenciadora digital e ex-namorada de Kevinho publicou uma sequência de imagens dos bastidores do novo trabalho da cantora no Instagram, nesta terça-feira, e acabou confirmando que protagoniza algumas cenas mais quentes com a artista. "Em breve vamos te mostrar o jeitinho de ser má", escreveu a morena na legenda.

Não demorou muito para os internautas reagirem. "Mentira! Você tá outra pessoa com essa caracterização. Eu estou passada, Gabriela", disse um usuário da rede social. "Estou chocado", afirmou outro. "Minha cabeça tá explodindo com essa informação", destacou uma terceira pessoa. É que muitas pessoas achavam que a moça que contracenava com Lud era a mulher dela, Brunna Gonçalves.

Recentemente, no Twitter, Ludmilla falou sobre a parceria com Tasha & Tracie, na música "Sou Má". "Elas tem o famoso gostosa energy e a energia e letra de Sou Má combinam muito com elas. Estou mto feliz que finalmente rolou essa parceria".