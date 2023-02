Preta Gil cancela atividades do Carnaval - Reprodução/Instagram

Preta Gil cancela atividades do CarnavalReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2023 14:34

Rio - Preta Gil cancelou todas as atividades que faria no período do Carnaval de 2023. A cantora, de 48 anos, estará focada em seu tratamento contra o câncer de intestino diagnosticado no início do ano . O comunicado foi feito nesta quarta-feira (1), em uma publicação no Instagram da artista.