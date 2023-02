Fátima Bernardes posa com Túlio Gadêlha na posse do namorado como deputado federal, em Brasília - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2023 17:43

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, acompanhou o namorado, Túlio Gadêlha, de 35, na posse do político como deputado federal pelo estado de Pernambuco. Nesta terça-feira, a apresentadora do "The Voice Brasil" usou o Instagram para compartilhar as fotos que tirou ao lado do amado, na cerimônia que aconteceu no plenário principal da Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Dia de renovar esperanças", declarou a jornalista, na legenda da publicação. Fátima também aproveitou para se declarar para Túlio: "Eu, sua família e amigos estamos na torcida pra que você continue com os olhos brilhando e o coração batendo forte pra desempenhar a missão que escolheu", completou.

Nos Stories, Fátima ainda publicou registros de encontros com as jornalistas Zileide Silva e Gioconda Brasil, além de comemorar o retorno de Marina Silva ao governo, como ministra do Meio Ambiente. "Bom vê-la de volta", disse.

