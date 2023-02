Mariana Ximenes, Carmo Dalla Vecchia e Camila Queiroz gravam cenas de novela no Centro do Rio

Rio - Camila Queiroz, Carmo Dalla Vecchia e Mariana Ximenes gravaram cenas de "Amor Perfeito", próxima novela das 18h, da TV Globo, no Centro do Rio, nesta quarta-feira. O folhetim de Duca Rachid e Julio Fischer substituirá "Mar do Sertão" e está previsto para ir ao ar a partir de março. A história será inspirada no livro "Marcelino Pão e Vinho", de José María Sánchez Silva, que virou filme em 1955.

Na trama, segundo o site "Notícias da TV", Camila interpreta Maria Elisa, mais conhecida como Marê, filha única de Leonel Rubião (Paulo Gorgulho). A personagem é enteada de Gilda (Mariana Ximenes), uma mulher interesseira, ambiciosa e dissimulada. Já Carmo Dalla Vecchia dará vida ao padre João.

Relatar erro