Bell Marques comemora 42 anos de casamento com AninhaReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 15:05

Rio - Bell Marques está comemorando, nesta terça-feira (31), 42 anos de casamento com Ana Marques, conhecida como Aninha. O cantor e compositor baiano aproveitou a data para se declarar para a mulher, com quem teve dois filhos: os cantores Rafa e Pipo Marques.

"Sabe, amore! Nesses 42 anos de casado, duvidei da luz do sol, duvidei da verdade, duvidei do tempo, mas não duvidei do nosso amor. O amor é nossa melhor companhia, já não sei mas andar sozinho pelos caminhos. Que sorte a minha ter te encontrado, para poder viver depois de 42 anos juntos, momentos únicos, como atravessarmos a sala da nossa casa de mãos dadas", escreveu o artista em publicação no Instagram.

"Parece uma distância curta, mas para o nosso amor esse tempo é eterno. É por isso, amore, que te amo tanto quando te amo! Agradeço a Deus por ter você ao meu lado, para eu continuar te amando para sempre, como a luz da lua em noite sossegada. Que essa chama continue aquecendo os nossos corações! Te amo! Parabéns!", finalizou.



Nos comentários, Rafa Marques elogiou o casamento dos pais. "Meu exemplo de amor e relacionamento", escreveu ele. Na sequência, sua noiva, Pati Guerra, também mostrou admiração pela relação dos sogros. "Minha inspiração diária", disse a influenciadora.