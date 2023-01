Sarah Poncio surge com novo visual - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2023 13:57

Rio - Sarah Poncio surpreendeu ao surgir com um novo visual. No Instagram, a influencer de 25 anos posou ao lado da cunhada, Gabi Brandt, e expôs o novo corte das madeixas, que permaneceram compridas por anos.

"Elas estão chegando", escreveu o pai da influenciadora, Marcio Poncio, em uma foto onde as duas aparecem no aeroporto, a caminho de Miami, nos Estados Unidos. Na imagem, Sarah aparece sorrindo, com os fios cortados acima dos ombros.

Desde abril de 2022, a ruiva está em um relacionamento com o influencer Gabriel Oliveira. Antes dele, Sarah ainda foi casada com Jonathan Couto, com quem teve os filhos José, de 6 anos e João, de 4, mas o casamento chegou ao fim em setembro de 2021.