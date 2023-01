MC Daniel rebate críticas sobre fotos com fãs: ’Sei quem só quer aparecer’ - Reprodução Internet

Publicado 31/01/2023 13:34 | Atualizado 31/01/2023 13:46

Rio - O funkeiro MC Daniel, de 24 anos, se pronunciou nos Stories, do Instagram, sobre as críticas que tem recebido após um vídeo em que aparece posando para fotos depois do show viralizar. Internautas apontaram que o cantor, que é namorado da atriz Mel Maia, de 18, não interage com as fãs para provar que é fiel. O funkeiro rebateu os comentários e mostrou imagens em que abraça algumas admiradoras.

"Eu sei diferenciar quem são meus fãs e quem não quer saber se eu estou bem, só quer aparecer", disparou. "Amo vocês, obrigado por tudo", completou. O funkeiro também criticou a página de fofocas que surgiu com as imagens.



"Tem fã nenhum reclamando. Página com o intuito de prejudicar o artista e sugar hype. Página em busca de like na publicação", disparou.

Parabéns MC Daniel por respeitar sua namorada https://t.co/7d3BNhmaUm — vittor the creator (@vittorocriador) January 30, 2023 Esse mc Daniel é um tonto mesmo né? Fã é fã, não custa tirar uma foto descente. O trabalho da Mel Maia é beijar outro cara enquanto faz novela e ele não vai abraçar a porra de uma Fã pra tirar uma foto? Elas não vão comer seu cu não meu filho, fica calmo pic.twitter.com/nmEOnMOUWZ — affzao hein (@olokinh0) January 30, 2023 esse trem do mc daniel tá que é o mínimo, mas o cara mal olha na cara das fãs e se precisa dessa ceninha toda pra mostrar que é fiel kkkkk n sei n em — (@AgathaMarianoo) January 31, 2023

Como o Mc Daniel age perto de qualquer mulher que não seja a sua namorada: pic.twitter.com/7YWhjdjLFh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 30, 2023

esse trem do mc daniel tá que é o mínimo, mas o cara mal olha na cara das fãs e se precisa dessa ceninha toda pra mostrar que é fiel kkkkk n sei n em — (@AgathaMarianoo) January 31, 2023

pois o mc daniel ta certíssimo em não tocar nas fãs p tirar foto



eu ein, umas cavalonas velhas querendo agarrar funkeiro — thamy (@lldovato) January 31, 2023

Genteeee isso é sinal de RESPEITO! Parem de julgar tudo e todos pelo amor! Quem acompanha famosos sabe como fãs podem ter atitudes que causam desconforto em algumas namoradas! Quem acompanha o MC Daniel sabe que ele trata todos com muito carinho! https://t.co/IYOUSrr68F — Maria Eduarda Furlaneto (@Mariafurlanetoo) January 31, 2023

esse negócio do mc daniel e mel maia é muito forçado, tão exaltando o cara por ela ta respeitando a mina dele (parabéns pelo mínimo) mas fazendo isso ta desrespeitando as fãs que fizeram ele chegar onde está… — David William (@davidwilliamm) January 31, 2023