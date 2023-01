Gaby Amarantos se coloca bumbum pra jogo em fotos na web - Reprodução Internet

Publicado 31/01/2023 11:45

Rio - A cantora Gaby Amarantos, de 44 anos, resolveu colocar o corpão pra jogo nesta terça-feira. Ela postou no Twitter algumas fotos em que aparece se bronzeando de biquíni na praia. "Vou chegar dourada no show do Rio de Janeiro, quinta 02/02, nos Arcos da Lapa", escreveu Gaby na legenda da imagem.

Recentemente, Gaby se declarou para o marido durante viagem à Inglaterra. "Te amo, Inglaterra. Amo estar com meus garotos e com a família britânica… Adoro peixe e batata frita, mas sempre sinto falta de um açaí pra melhorar tudo", brincou a cantora na ocasião. Gaby Amarantos é casada com o britânico Gareth Jones, com quem se relaciona desde 2013. Ela também tem um filho, Davi, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior.