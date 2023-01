Monique Amin arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram / Victória

Publicado 31/01/2023 10:14

Rio - Monique Amin encantou os internautas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. Com um modelo branco, a ex-BBB sensualizou ao posar para fotos em uma pedra e mostrou as curvas perfeitas. "Golden hour", escreveu a influenciadora digital.

Como era de se esperar, ela recebeu vários elogios dos internautas. "Linda", disse um. "Corpo escultural", comentou outro. "Perfeita", afirmou uma terceira pessoa.