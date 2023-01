Maraisa afirma que desacreditou no romance - Reprodução / Instagram

Maraisa afirma que desacreditou no romanceReprodução / Instagram

Publicado 31/01/2023 09:36

Rio - Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para contar aos fãs o motivo de continuar solteira. No Twitter, a cantora de 35 anos fez uma longa reflexão sobre a própria vida amorosa e admitiu que está desacreditada do romance.

"É impressionante como o ser humano gosta de seguir roteiro. Você já sabe todos os passos que a pessoa vai dar, é impressionante como tem gente que segue o mesmo roteiro e faz as mesmas coisas na hora da 'conquista'. Vai conhecer novas pessoas e vai desenvolver as mesmas 'táticas', depois vai deixar, vai falar que vai casar e vai largar, vai falar que é o amor da vida e nunca foi… É impressionante como tem gente que consegue enganar os outros… fácil, fácil", iniciou ela, enigmática.

Em seguida, a artista alegou que desenvolveu uma espécie de habilidade em prever as coisas ruins que acontecerão nos relacionamentos e afirmou que pretende fazer terapia para lidar melhor com as questões afetivas.

"Uma explicação por eu ter ficado tanto tempo sozinha. Primeiro: para não querer dever nada a ninguém. Segundo: para não incluir ninguém na minha bagunça, que eu sabia que tinha que administrar primeiro. A promessa pra este ano ainda é começar uma terapia, não brincar mais com os sentimentos de ninguém nesta vida", ponderou.

"Hoje eu sou uma mera espectadora dos amores, fico assistindo a todos os enredos de fora. É impressionante como eu sou capaz de escrever todas as m*rdas que irão acontecer em cada relacionamento. As coisas boas devem estar guardadas em alguma parte de mim, que não consigo aflorar mais, porém, as m*rdas e as bostas que irão acontecer eu enxergo de longe", explicou a cantora.

Por fim, a sertaneja publicou uma espécie de recado para alguém, onde alegou aguardar o momento certo para que os dois pudessem se relacionar. "Estou esperando o momento certo para nós dois, porque quando eu te ligar te chamando pra sair, eu não vou querer saber de mais nada, não vou mais voltar atrás, e só vou querer você pelo resto da minha vida! Quando eu te chamar para sair vai ser o momento mais importante da minha vida!", concluiu Maraisa.

