Dennis Carvalho é hospitalizado no Rio - Fotos: Reprodução do Instagram

Dennis Carvalho é hospitalizado no RioFotos: Reprodução do Instagram

Publicado 31/01/2023 21:54

Rio - Dennis Carvalho, de 75 anos, recebeu alta e já está em casa após passar um mês internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo'. O diretor foi hospitalizado no dia 26 de dezembro em estado grave, após ser diagnosticado com septicemia, uma infecção generalizada do organismo.

fotogaleria

Dennis Carvalho começou cedo na vida artística, realizando seu primeiro teste aos 11 anos de idade, na TV Paulista, a fim de participar da novela "Oliver Twist". Em 1964, passou a integrar o cast da TV Tupi e logo depois, em 1975, migrou para a Globo, onde onde trabalhou até meados de 2022, quando se desligou da emissora após 47 anos na empresa.

Em sua carreira, o artista atuou em 28 novelas e nove filmes. Dennis também dirigiu 36 novelas como "Dancin' Days" e "Vale Tudo" e ainda deu voz aos personagens Roger "Race", cabo Rusty em "Rin Tin Tin", Capitão Kirk em "Jornada nas Estrelas" e Jerry em "O Túnel do Tempo".