Jojo Todynho surge com o pescoço imobilizado após procedimento estético - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho surge com o pescoço imobilizado após procedimento estéticoReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 21:15

Rio - Jojo Todynho surpreendeu os seguidores, na noite desta terça-feira, ao revelar que passou por procedimento estético nos dentes e na "papada", região que fica abaixo do queixo. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora de 25 anos surgiu com o pescoço imobilizado e falou sobre a intervenção.

fotogaleria

"É bebê, vocês aguardem! Meu dente já tá pronto, meu dente novo. Fiz a papada, estou ‘tchutchucs’. ‘Ah o que que você é?’ Lutadora de sumô, é isso, tá pensando o que?", brincou a apresentadora. Apesar de estar se recuperando do procedimento, a famosa ainda registrou sua ida a uma loja de artigos de festa para iniciar os preparativos da comemoração de seu aniversário.

Na segunda-feira, Jojo Todynho compartilhou um desabafo com os seguidores sobre a dificuldade em seguir uma rotina de exercícios, mostrando o treino pesado na academia. "Se tem um lugar que você é humilhado é na academia... O personal não tem um pingo de consideração com você... Vai lá, toma choppinho, enche o r*bo de pão... Não estou mais sentindo as pernas... Se eu não ficar Gracyanne (Barbosa) agora, vou entregar nas mãos de Deus e dos médicos... Não queria estar passando por isso. Que humilhação", disparou a artista.