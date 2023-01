Regis Tadeu detona carreira musical de Juliette - Reprodução/Instagram

Rio - O crítico musical Regis Tadeu, conhecido como jurado do "Programa Raul Gil", no SBT, publicou um vídeo em seu canal no YouTube detonando a carreira de Juliette como cantora. O jornalista afirmou que desde que a ex-BBB se tornou a 21ª campeã do reality show e se lançou como artista, não deslanchou musicalmente e nem teve a aceitação do público.

Regis opinou ainda sobre o verdadeiro motivo pelo qual Juliette resolveu se arriscar como cantora. Para ele, a ex-sister teria encontrado um meio de manter o seu nome em alta na mídia, e não cair no esquecimento como outros vencedores do programa.

“Após o BBB 21, Juliette entrou em um universo pantanoso e fedorento das subcelebridades e começou a achar que é cantora para tentar prolongar a fama adquirida no reality”, dispara o crítico, que completou revelando que não viu sentido em vê-la sendo convidada por grandes nomes da música para cantarem juntos - recentemente, ela cantou ao lado de Anitta nos conhecidos ensaios de Carnaval da cantora. “Sem talento algum. Dei muitas risadas da situação e cheguei a sentir pena da Juliette, pois ela realmente acreditava que podia ser cantora”, concluiu.



