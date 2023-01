Ana Furtado é a nova contratada da TNT - Reprodução/Instagram

Ana Furtado é a nova contratada da TNTReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 14:23 | Atualizado 31/01/2023 14:30

Rio - Ana Furtado surpreendeu a todos ao anunciar, nesta terça-feira (31), que é a nova contratada da TNT Brasil. A apresentadora revelou que será embaixadora das premiações na emissora, comandando a exibição dos grandes prêmios internacionais.

"Eu estou pronta! E já vamos começar nesse domingo, com o Grammy Awards! Então vai treinando o gogó, o passinho de dança, separa um lookinho bafo, vamos vibrar juntos com a música! Aqui na TNT e na HBO Max", disse ela no vídeo que compartilhou nas redes sociais.