Letícia Cazarré encanta ao mostrar encontro dos filhos - Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré encanta ao mostrar encontro dos filhosReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 15:53

Rio - Letícia Cazarré encantou os seguidores, nesta terça-feira, ao compartilhar uma foto dos filhos reunidos após a caçula, Maria Guilhermina, de sete meses, receber alta do hospital onde estava internada para tratar uma cardiopatia congênita rara

fotogaleria

"Só Deus sabe!!!", escreveu a mulher do ator Juliano Cazarré, na legenda da foto publicada no Instagram, em que Gaspar, de 3 anos, dá um beijo delicado no rosto da irmã. A pequena Maria Madalena, de 2, também aparece no clique, admirando a bebê.

No último domingo, Letícia celebrou a alta hospitalar de Maria Guilhermina, que ficou na UTI de um hospital durante sete meses após nascer com uma cardiopatia rara, chamada Anomalia de Ebstein. Durante este período, a bebê passou por algumas cirurgias.

"Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver!", declarou.

Letícia também é mãe de Vicente, de 11 anos, e Inácio, de 9, que estão em viagem com Juliano Cazarré pela Europa, depois de conhecer Israel.

Confira: