Zé Felipe cobre bumbum de Virginia Fonseca em fotoReprodução do Instagram

Publicado 31/01/2023 13:14

Rio - Virginia Fonseca, de 23 anos, tentou colocar o corpão pra jogo ao posar para uma foto à beira da piscina de sua mansão, mas foi impedida pelo marido, Zé Felipe. O cantor parou estrategicamente em frente ao bumbum da influenciadora digital e até fez cara feia para a imagem. O clique foi compartilhado pela mamãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos do relacionamento com o sertanejo, no Instagram.

"Eu só queria fazer uma foto na piscina", escreveu Virginia na legenda, usando emojis de gargalhadas. Os fãs do casal se divertiram com a situação. "Errado não tá, Zé", comentou um usuário da rede social. "Zé ofuscando a visão", disse outro. "A cara de boladão", apontou outro.