Após hospitalização, Jade Picon se refresca em praia do Rio

Rio - Parece que Jade Picon, de 21 anos, já está se sentindo melhor. Após ser hospitalizada, a atriz, que interpreta a Chiara da novela "Travessia", da TV Globo, esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. A influenciadora digital praticou futevôlei, deu um mergulho no mar e tomou água de coco. Simpática, ela ainda posou para fotos com uma fã.