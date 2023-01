Gretchen e o marido, Esdras de Souza - Divulgação / Pablo Roniere

Publicado 31/01/2023 10:32

Rio - Gretchen surpreendeu os fãs, na manhã desta terça-feira, ao fazer uma declaração ousada para o marido, o músico Esdras de Souza. No Instagram, a cantora de 65 anos escreveu um longo texto e deu detalhes sobre sua química junto ao amado, com quem é casada desde 2020.

"Ter tesão só de olhar para pessoa que você gosta é algo surreal. Porque se tem uma coisa que arrepia é ter química com alguém. Você olha para pessoa e a admira, a deseja, quer mais e mais", pontuou a rainha do rebolado sobre seu 18º casamento.

"Você nota que o encaixe é certeiro, que existe um olhar que sabe provocar um clima sedutor, e isso é realmente gostoso. Chega a ser um evento raro da vida, mas quando acontece a gente baba de alegria. Química e conexão com quem se tem afeto deixa tudo mais potente. Você vê que a entrega é diferente, e a melhor coisa a se fazer é se abrir pra vivência", afirmou.

Por fim, Gretchen ainda aproveitou para dar detalhes de sua intimidade com Esdras. "Fazer amor com aquele toque de pura 'safadeza' faz uma noite só ser pouco. Colar um corpo no outro faz gerar os melhores suspiros que se possa imaginar. Ai, ai, ai, ter tesão em uma pessoa dos pés a cabeça, e ver que isso é recíproco, faz a alma ficar vibrando!", concluiu, bem-humorada.