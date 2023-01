Geisy Arruda é furtada durante voo para o Rio de Janeiro - Reprodução do Instagram

Publicado 31/01/2023 09:34

Rio - Geisy Arruda foi furtada, na noite desta segunda-feira, durante um voo para o Rio de Janeiro. A influenciadora digital contou, através do Instagram Stories, que deixou a bolsa com o perfume que comprou embaixo da poltrona do avião. No entanto, quando se deu conta, tinham levado seu pertence.

"Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. Aí vocês vão falar: 'Por que você esqueceu, não pegou?' Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele", comentou ela, aos prantos. "Vocês tem noção de que roubaram o meu perfume? Eu estava toda feliz que tinha comprado", completou.

Mais tarde, em casa, Geisy lamentou a falta de segurança do Rio de Janeiro. "Eu cheguei no Rio e fui jantar. O Rio não é mais como eu achava que era, não é mais tão seguro. As pessoas falaram que não podia levar o celular, e não levei. O garçom disse que eu tinha horário para ficar na rua, fiquei assustada";

Por fim, ela afirmou: "Se for um funcionário, espero que você tenha urticária, coceiras e que a sua vida seja muito feliz. E que cada vez que passe ele, tenha dias péssimos. Amanhã vou à praia tomar um belo banho de sal grosso".