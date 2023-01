Ana Thais Matos é pedida em casamento no sambódromo do Anhembi, em São Paulo - Reprodução Internet

Publicado 31/01/2023 08:59 | Atualizado 31/01/2023 11:34

Rio - A comentarista esportiva Ana Thaís Matos, da TV Globo, foi pedida em casamento pelo namorado, o sambista Rafael Falanga, em pleno sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ela postou fotos do pedido no Instagram.

"Sem condições de falar qualquer coisa, mas fui pedida em casamento no Anhembi, no arranque do ensaio técnico, no aniversário do meu amor, meu parceiro e no aniversário de São Paulo", escreveu na ocasião. Ana Thaís foi destaque na Copa do Mundo do Catar. Ela foi a primeira mulher a comentar jogos da Seleção masculina em Copas do Mundo.

A comentarista falou sobre o pedido de casamento em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de "O Globo". "Eu realmente não esperava e não desconfiei. Logo eu, que fui uma repórter de muito feeling. No dia do pedido ainda achei sem querer a nota fiscal do anel. Mandei uma mensagem ao Rafa perguntando: 'O que é isso? Comprou anel pra alguém?'. E mesmo assim não passou pela minha cabeça que seria um anel de noivado. Porque ele foi muito esperto e sincero como sempre. Disse: 'Comprei um anel pra você, mas ainda não chegou'", revelou.

"Eu quase estraguei tudo. Quando apareceram minha mãe, sobrinhos e minhas irmãs, eu já me emocionei muito, mas não esperava que esse seria o motivo. Eu pensei que o Rafael tivesse feito essa surpresa pra mim porque eu senti muita falta de estar com elas após a cobertura na Copa", completou a comentarista.