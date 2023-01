Mariana Xavier - Reprodução / Instagram

Mariana Xavier Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2023 12:36

Rio - Após anunciar o término do namoro com o ator Diego Braga, Mariana Xavier, de 42 anos, agradeceu o carinho dos fãs, através de um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira. A artista disse que aos poucos vai se acostumar com a situação e fez uma reflexão sobre a separação.

fotogaleria

"Muito obrigada por todo carinho que vocês estão enviando pra gente. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, infelizmente, tiveram términos traumáticos, devastadores... Saber a hora de parar é fundamental para conseguir guardar a relação num lugar bom dentro do peito. E, principalmente, para que continuemos tendo a capacidade e a vontade de amar e se entregar de novo", afirmou a atriz.

No vídeo, Mariana ainda ressaltou que deseja que ela e Diogo sejam felizes. "Aos poucos as coisas vão se assentando, a gente vai se acostumando com a nova situação. Vai ficar tudo bem porque tanto eu quanto o Diego queremos muito ser felizes, que o outro seja feliz".

A atriz confirmou o término da relação com Diogo nesta segunda-feira, através de um longo texto publicado no Instagram. Os dois ficaram juntos por três anos e chegaram a dividir a mesma casa durante a pandemia de Covid-19.

"Saímos dessa relação pessoas muito melhores do que entramos, certamente. Crescemos muito juntos! Mas quando a gente cresce, a gente se transforma. Mesmo que nossa essência não mude, surgem novas expectativas, novas necessidades, novos desejos... E quando o melhor que cada um tem pra oferecer já não se mostra suficiente para o outro, ir e deixar ir é o maior ato de amor que se pode fazer: pelo parceiro, pela história vivida e principalmente por nós mesmos", disse em um trecho da publicação.