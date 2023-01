Simaria arranca suspiros ao posar de biquíni na web - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2023 12:01

Rio - Simaria Mendes usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para arrancar suspiros dos fãs. No Instagram, a cantora de 40 anos de idade, publicou uma foto em que aparece usando um biquíni branco com um decote amplo e aproveitou para elogiar a si mesma.

"Uma coroa dessa", escreveu a irmã de Simone, brincalhona.