Larissa Manoela se declara para noivo, André Luiz FrambachReprodução Internet

Publicado 31/01/2023 15:57

Rio - Larissa Manoela usou seu Instagram, nesta terça-feira (31), para se declarar para o noivo, André Luiz Frambach. O ator pediu a namorada em casamento no final de dezembro de 2022, na viagem de final de ano do casal. A atriz compartilhou uma série de fotos da rotina do casal e escreveu um texto na legenda abrindo seu coração sobre o amado.

Larissa escreveu: "Dé é tipo sonho. Difícil de acreditar que é real. Eu namoro ele todos os dias. Amo sua forma de viver a vida, de observar o mundo, de cuidar do que é seu, de cultivar bons hábitos, de incentivar nas atividades, de encarar seus problemas, de se dedicar ao seu trabalho, de respeitar o próximo, de priorizar a família e os amigos, de cuidar dos animais e do planeta, de ser honesto, de aconselhar o outro, de escutar tudo, de falar muito, de superar seus medos, enfrentar os desafios, evoluir como ser humano e amar incondicionalmente. Dé é correto, é direto, é intenso. Ele é imensidão…tem um imenso coração. Ele é imenso na bondade, na integridade, na ajuda, na segurança, na proteção, na doação. Ele é ombro amigo, alicerce e confidente. Ele me escuta sem me julgar, me protege pra eu não me machucar, fala todos os dias que estará sempre junto pra me ver gargalhar e minhas lágrimas enxugar. Ahh ele também tá me ensinando a nadar, porque eu só sei não me afogar."

E continuou, revelando que ambos contracenarão juntos no próximo filme que participará: "Ele é dono dos cachos mais fofos, dos olhos mais lindos, dos cílios mais curvados, de um tanquinho trincado (de dar inveja) hahahah e de todas essas qualidades que eu listei. Tô sentada caracterizando pro meu próximo filme que aliás eu vou ter o prazer de novamente contracenar com ele, mas dessa vez como meu noivo. É…ele é minha pessoa favorita. E hoje tá de folga. E eu tô aqui pensando nele, em nós, nos nossos filhos peludos e na nossa vida! Mas penso também no trabalho que eu vou ter com ele no set, ele me desconcentra, é o combo perfeito pra me tirar o foco, mas isso a gente releva"

André respondeu a noiva com um texto emocionado: "Meu Deus do céu… eu não sei nem por onde começar. Ainda bem que li isso deitado no sofá, pras minhas lágrimas enxugar, o amor que sinto por você e tão grande que não posso decifrar em qual exato instante passei a te desejar! Só sei que te desejo mais e mais todos os dias, não só como minha mulher, amiga, parceira, companheira de vida e de cena, mas também desejo em ser seu porto seguro, sua força quanto te faltar, teu ânimo quando desanimar e seu sorriso quando chorar! Eu te amo pra vida toda meu amor da/pra vida". O casal viveu um affair em 2021 após se conhecerem no set de filmagem do filme "Modo avião", e assumiram o relacionamento em julho de 2022.

Nos comentários, famosos e amigos do casal se juntaram aos fãs e seguidores para elogiar a declaração. Carolina Dieckmann disse: "amo vocês", Ingrid Guimarães comentou: "Coisa fofa!", Aline Campos desejou felicidades: "Que lindos! Sejam sempre muito felizes" e Giovanna Lancellotti elogiou: "Lindos!"