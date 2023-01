Mel Maia faz coreografia e sensualiza com MC Daniel nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 31/01/2023 08:41

Rio - A atriz Mel Maia, de 18 anos, postou nos Stories, do Instagram, um vídeo em que aparece de biquíni fazendo uma coreografia sensual ao lado do namorado, MC Daniel, de 24. Nas imagens, Mel exibe suas curvas com um biquíni azul e branco.

Atualmente, Mel Maia está no ar na novela "Vai na Fé", em que interpreta a estudante de Direito Guiga. A atriz ganhou notoriedade aos 7 anos, quando interpretou a personagem Rita, que foi deixada por Carminha (Adriana Esteves) no lixão de Mãe Lucinda (Vera Holtz), em "Avenida Brasil", em 2012.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em dezembro do ano passado, durante uma live. O funkeiro surpreendeu a atriz oficializando o relacionamento. "Já era, todo mundo sabe que eu te amo. A gente está junto há vários meses já, a gente estava pensando em um montão de coisa… Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel. Pensando do que vão falar da gente. Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa", disse o cantor. "Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso", concluiu.