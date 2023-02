Schynaider Moura posa com a filha Anne em exposição em shopping de São Paulo - Leo Franco / Ag. News

Publicado 01/02/2023 10:05

Rio - A modelo Schynaider Moura, de 34 anos, namorada de João Guilherme Silva, de 18, filho do apresentador Faustão, prestigiou a exposição "Frida Kahlo: Uma Biografia Imersiva" em um shopping de São Paulo, na noite desta terça-feira. Ela estava acompanhada pela filha mais velha, Anne, de 13. Além de Anne, Schynaider também é mãe de Elle, de 9, e Gioe, de 7.

Schynaider Moura e João Guilherme Silva assumiram o romance em janeiro do ano passado. Em entrevista a um podcast, João Guilherme revelou que conheceu a modelo em uma festa na casa de Ronaldo Fenômeno. "Conheci na casa do Ronaldo. Estava tendo um evento lá. Aí olhei e falei: 'uma gata'. Fomos passar o Réveillon no mesmo lugar e acabou rolando. Estou apaixonadão. Sou um cara que, desde muito cedo, muito moleque, já curti muito. E quando você gosta de alguma pessoa de verdade, tem que curtir mesmo", disse na ocasião.