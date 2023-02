Ozzy Osbourne cancela shows e fala sobre estado de saúde na web - Reprodução / Instagram

Ozzy Osbourne cancela shows e fala sobre estado de saúde na webReprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 09:48 | Atualizado 01/02/2023 10:09

Rio - Ozzy Osbourne usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para avisar aos fãs que precisou cancelar sua turnê pela Europa e Reino Unido em decorrência da saúde fragilizada. Em um longo desabafo publicado no Instagram, o cantor de 74 anos de idade — que enfrentou, recentemente, uma cirurgia delicada na coluna para tratar sequelas de uma queda que levou em sua casa, no ano de 2019 — refletiu sobre sua despedida dos palcos.

fotogaleria

"Esta é provavelmente uma das coisas mais difíceis que já tive que compartilhar com meus fãs leais. Como todos devem saber, há quatro anos sofri um grande acidente, no qual machuquei a minha coluna. Meu único propósito durante esse tempo foi voltar ao palco. Minha voz está boa para cantar. No entanto, após três operações, tratamentos com células-tronco, sessões intermináveis de fisioterapia e, mais recentemente, o inovador tratamento Cybernics (HAL), meu corpo ainda está fisicamente fraco", iniciou o artista na publicação.

"Sinceramente, estou honrado com a maneira como todos vocês, pacientemente, mantiveram seus ingressos por todo esse tempo, mas com toda a consciência, agora percebi que não sou fisicamente capaz de fazer minhas próximas datas da turnê europeia/britânica, pois sei que não conseguiria lidar com as viagens necessárias. Acredite em mim quando digo que o pensamento de decepcionar meus fãs realmente me 'ferra', muito mais do que vocês jamais saberão. Nunca imaginei que meus dias de turnê terminariam assim", lamentou Osbourne.

"Minha equipe está tendo ideias de onde poderei me apresentar sem ter que viajar de cidade em cidade e de país em país. Quero agradecer à minha família... Minha banda... Minha equipe… Meus amigos de longa data, Judas Priest, e claro, meus fãs, por sua infinita dedicação, lealdade e apoio, e por me dar a vida que eu nunca jamais sonhei que teria. Eu amo todos vocês", concluiu o roqueiro.

Veja o post